Ашхабад, , 16:23 — REGNUM За минувший месяц сборная Туркмении по футболу опустилась на две позиции и заняла 133-е место среди 209 стран в рейтинге ФИФА.

Как отмечают туркменские СМИ, это произошло это из-за того, что футболисты Туркмении проиграли сборной Ливана на отборочном турнире чемпионата мира — 2022, а также сыграли вничью товарищеский матч со сборной Кувейта.

Среди постсоветских стран наилучшие результаты демонстрируют футболисты Украины — 22-е место и России — 37-е.

Несколько отстают от них Узбекистан — 85-е место, Белоруссия — 86-е, Грузия — 90-е, Киргизия — 94-е и Армения — 99-е.

Затем следуют Эстония — 104-е место, Азербайджан — 111-е, Таджикистан — 116-е, Казахстан — 121-е, Литва — 132-е и Туркмения — 133-е.

Самые плохие результаты у сборных команд Латвии — 143-е место и Молдавии — 175-е место.

Лидерами рейтинга Международной федерации футбола по-прежнему остаются Бельгия, Франция и Бразилия. Также в десятку лучших вошли Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина и Колумбия.