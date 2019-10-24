Москва, , 15:02 — REGNUM Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не намерен ехать в Дагестан — на родину его соперника по последнему поединку Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в Москве.

Напомним, ранее отец и первый тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов неоднократно приглашал бойца из Ирландии в Дагестан. В частности, предлагал тому стать почетным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который прошел в середине декабря 2018 года в дагестанском городе Каспийске.

«В Дагестан не поеду, нет такого желания», — сказал Макгрегор, чьи слова цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над Конором Макгрегором. В преддверии того поединка ирландец неоднократно позволял себе резкие и нелицеприятные высказывания в адрес дагестанского бойца, его отца и даже малой родины.

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