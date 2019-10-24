Трабзон, Турция, , 14:33 — REGNUM «Краснодар» сыграет с турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Турции.

В настоящее время «Краснодар» идёт на последнем, четвёртом месте турнирной таблицы группы С, на счету команды ни одного набранного очка после двух туров. «Краснодар» потерпел два поражения — в гостях от «Базеля» (0:5) и дома от «Хетафе» (1:2).

«Трабзонспор», в свою очередь, на выезде проиграл «Хетафе» — 0:1, после чего дома сыграл вничью с «Базелем» — 2:2. На счету турецкого клуба одно очко после двух туров.

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