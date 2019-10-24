Уфа, , 14:37 — REGNUM Волейбольная арена в Уфе будет построена к чемпионату мира (ЧМ) по волейболу среди мужчин 2022 года. Об этом сообщил начальник волейбольного клуба «Урал» Ильдар Газизуллин на пресс-конференции перед началом нового сезона «Суперлиги Париматч», передает 23 октября пресс-служба городской администрации.

По его словам, проектные работы по данному объекту уже практически завершены. Строительство спортивного объекта планируется начать в начале следующего года.

Он также отметил, что на арене будет построено два зала на пять тысяч и на пятьсот зрительских мест. Кроме этого, будет построен еще один зал, для воспитания молодежи.

Закончить строительство планируется к 2022 году, когда в Уфе будет проходить чемпионат мира по волейболу среди мужчин.