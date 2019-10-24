Москва, , 13:57 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор намерен провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым в 2020 году в Москве. Об этом он заявил 24 октября на пресс-конференции в Москве.

«Я уверен, что мы проведём реванш в Москве в 2020 году. Этот бой нужен всему миру, и я буду совсем другим. Не будет никакого алкоголя, я буду сконцентрирован и верну свой титул», — сказал Макгрегор.

Напомним, 6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе. Хабиб провёл болевой приём в четвёртом раунде.

Добавим, что Макгрегор провёл 25 боёв, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. У Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

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