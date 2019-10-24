Шанхай, Китай, 24 октября 2019, 13:35 — REGNUM Индонезия была выбрана местом проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу среди команд до 20 лет (FIFA U-20) в 2021 году, передает Detik.
Представитель федерации футбола Индонезии Амир Бурхануддин заявил, что получил известие о победе Индонезии от генерального секретаря федерации Рату Тиша Дестрия, которая следила за заседанием совета FIFA в Шанхае (Китай).
«Мы получили подтверждение от генерального секретаря федерации футбола. Индонезия была выбрана для проведения FIFA U-20 в 2021 году. Одним из мест проведения чемпионата станет стадион в городе Сурабая», — заявил Амир Бурхануддин в четверг, 24 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, заявки на проведение чемпионата мира по футболу среди молодежи подавали ОАЭ, Мьянма, Таиланд, Бразилия и Перу.
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