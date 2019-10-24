Москва, 24 октября 2019, 13:32 — REGNUM Первую бутылку собственного виски Конор Макгрегор подарил Владимиру Путину. Об этом 24 октября он рассказал на пресс-конференции в Москве.
«Немногие знают, но первую бутылку своего виски я подарил президенту России Владимиру Путину. Я ещё не успел спросить его, понравилось ему или нет», — сказал ирландский боец смешанных единоборств.
Он добавил, что вынужден был проверить ту бутылку через службу безопасности президента, потому что «они шуток не шутят».
В 2017 году Макгрегор открыл собственный бизнес по производству виски. А во время финала чемпионата мира по футболу — 2018 он встретился с президентом России.
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