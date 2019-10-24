Токио, , 13:19 — REGNUM Результаты команды «Рено» на Гран-при «Формулы-1» в Японии аннулированы. Об этом сообщается на сайте «королевских автогонок».

«Рено» лишилась очков за шестое место, занятое в Японии Даниэлем Риккардо, и за 10-е, которое занял Нико Хюлькенберг.

Причиной такого решения стало обвинение в том, что «Рено» использовали нелегальную систему изменения тормозного баланса, которая самостоятельно меняла баланс, получая данные GPS. Такая система позволяла пилотам не отвлекаться, и они могли сосредоточиться на пилотаже.

Обвинения последовали со стороны команды «Рейсинг Пойнт», которая подготовила подробное 12-страничное досье.

В итоге судьи, изучив систему «Рено», опровергли, что она была запрограммирована на самостоятельное изменение тормозного баланса. Таким образом, технический регламент не был нарушен.

Однако при этом было установлено, что система всё-таки облегчала работу гонщиков. Поэтому её признали «электронным помощником». Согласно спортивному регламенту пилот должен управлять машиной без посторонней помощи в любой момент времени. Правила нарушены, так что получите дисквалификацию обеих машин и распишитесь. Таким образом, оказалось, что команда нарушила спортивный регламент.

Добавим, что в результате аннулирования результатов «Рено» российский гонщик Даниил Квят поднялся с 12-й строчки на десятую и набрал одно очко.

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