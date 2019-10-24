Солт-Лейк-Сити, США, , 12:36 — REGNUM Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2023 году состоится в Солт-Лейк-Сити. Об этом 24 октября сообщается на сайте НБА.

Игра пройдёт 19 февраля 2023 года на домашней арене клуба «Юта Джаз». Место проведения выбрано в честь 30-летия Матча звёзд, который состоялся в Солт-Лейк-Сити в 1993 году.

Отмечается, что матч звёзд будет 72-м по счёту в истории НБА. В 2020 году мероприятие состоится в Чикаго, в 2021 году — в Индианаполисе, а в 2022 году — в Кливленде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года матч звёзд прошёл в городе Шарлотт. В нём команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164.

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