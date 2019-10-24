Москва, , 11:54 — REGNUM Бывший министр спорта Украины Игорь Жданов не сможет влиять на решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно России. Об этом заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, сообщает «Р-спорт».

Ранее Совет Европы утвердил Жданова членом совета учредителей WADA.

«Он не будет иметь отношения к нашему вопросу. Этот вопрос находится в компетенции комитета по соответствию. Дальше этим будет заниматься исполком. Он же был выбран в совет учредителей», — сказала Пахноцкая.

Напомним, ранее Жданов заявил, что будет бороться за продление отстранения России от мирового спорта, которая «на государственном уровне заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы».

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