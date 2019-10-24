Москва, 24 октября 2019, 11:46 — REGNUM Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённый рейтинг 24 октября опубликован на сайте организации.
Сборная России поднялась с 42-го места на 37-е. На сегодняшний в активе команды день 1474 очка. В первой тройке по-прежнему идут сборные Бельгии (1755 очков), Франции (1726) и Бразилии (1715).
Топ-10 рейтинга ФИФА на 24 октября:
- Бельгия (1755)
- Франция (1726)
- Бразилия (1715)
- Англия (1651)
- Уругвай (1642)
- Португалия (1632)
- Хорватия (1631)
- Испания (1625)
- Аргентина (1617)
- Колумбия (1615).
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