Москва, 24 октября 2019, 11:46 — REGNUM Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённый рейтинг 24 октября опубликован на сайте организации.

Сборная России поднялась с 42-го места на 37-е. На сегодняшний в активе команды день 1474 очка. В первой тройке по-прежнему идут сборные Бельгии (1755 очков), Франции (1726) и Бразилии (1715).

Топ-10 рейтинга ФИФА на 24 октября:

  1. Бельгия (1755)
  2. Франция (1726)
  3. Бразилия (1715)
  4. Англия (1651)
  5. Уругвай (1642)
  6. Португалия (1632)
  7. Хорватия (1631)
  8. Испания (1625)
  9. Аргентина (1617)
  10. Колумбия (1615).

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