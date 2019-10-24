Москва, , 11:46 — REGNUM Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённый рейтинг 24 октября опубликован на сайте организации.

Сборная России поднялась с 42-го места на 37-е. На сегодняшний в активе команды день 1474 очка. В первой тройке по-прежнему идут сборные Бельгии (1755 очков), Франции (1726) и Бразилии (1715).

Топ-10 рейтинга ФИФА на 24 октября:

Бельгия (1755) Франция (1726) Бразилия (1715) Англия (1651) Уругвай (1642) Португалия (1632) Хорватия (1631) Испания (1625) Аргентина (1617) Колумбия (1615).

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