Тампа, США, , 11:27 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 октября сообщается на сайте лиги.

Василевский отразил 37 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз», благодаря чему команда выиграла со счётом 3:2. Причём за 0,3 секунды до конца основного времени матча Василевский невероятным образом поймал на линии шайбу, которая уже почти летела в ворота.

https://twitter.com/NHLonNBCSports/status/1187201012957888512

Второй звездой признан защитник «Тампы» Виктор Хедман, который в матче с «Питтсбургом» забросил победную шайбу на последней минуте основного времени.

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Замкнул тройку форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, сделавший дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

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