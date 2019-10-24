Орландо, США, 24 октября 2019, 10:41 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 94:85.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, набравший 21 очко.
В составе «Кливленда» наибольшую результативность показали Колин Секстон и Тристан Томпсон, набравшие по 16 очков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Шарлотт» обыграл «Чикаго» со счетом 126:125 несмотря на 35 очков защитника «Буллз» Маркканена.
Читайте также: «Шарлотт» победил «Чикаго», несмотря на 35 очков Маркканена