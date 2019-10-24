Орландо, США, , 10:41 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 94:85.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, набравший 21 очко.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показали Колин Секстон и Тристан Томпсон, набравшие по 16 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Шарлотт» обыграл «Чикаго» со счетом 126:125 несмотря на 35 очков защитника «Буллз» Маркканена.

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