Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM В Свердловской области учредят новую дирекцию в рамках подготовки Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Новый день».

О создании новой АНО сообщил и. о. глава областного мингосимущества Сергей Зырянов. Дирекция будет находиться под контролем мингосимущества. Сооучредителем «Исполнительной дирекции Универсиады-2023» станет федеральное Министерство спорта.

Организация будет курировать взаимодействие властей и строительных организаций при подготовке и строительству объектов к студенческим играм. Ранее созданное АНО «Универсиада-2023» будет ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международные студенческие игры пройдут летом 2023 года в Екатеринбурге. В рамках Универсиады-2023 может также состояться культурное мероприятие — «фестиваль континентов».

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