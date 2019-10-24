Шарлотт, США, , 10:36 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 126:125.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал форвард Пи Джей Вашингтон, набравший 27 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Юта» обыграл «Оклахому» со счетом 100:95 благодаря дабл-даблу Донована Митчелла.

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