Солт-Лейк-Сити, США, , 10:32 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:95.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 26 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Денвер» обыграл «Портленд» со счетом 108:100. Причём защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 32 очка.

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