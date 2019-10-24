Портленд, США, , 10:24 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 32 очка. В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, набравший 20 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Миннесота» обыграла «Бруклин» со счетом 127:126, несмотря на 50 очков защитник «Бруклина» Кайри Ирвинга.

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