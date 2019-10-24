Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счетом 127:126.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал форвард Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Клипперс» одержали победу в дерби с «Лейкерс» со счетом 112:102.

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