Киев, , 10:00 — REGNUM Совет Европы утвердил бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, впервые представитель Украины избран в WADA.

«В этой должности я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы», — написал Жданов.

Напомним, ранее Жданов, занимая пост министра спорта Украины, запрещал украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России. Позже этот запрет был заменён отказом в государственном финансировании спортсменов, выступающих в России.

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