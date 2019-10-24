Лейпциг, Германия, , 09:49 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что победа «РБ Лейпциг» была заслуженной. Об этом сообщает «Чемпионат».

"У «Лейпцига» моменты были опаснее. Заслуженная победа», — сказал Семак.

Он добавил, что в первом тайме «Зенит» играл дисциплинированно и не допускал ошибок в обороне. А во второй половине матча команда пропустила два мяча, после чего сбилась на длинные передачи и не смогла воспользоваться своими моментами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

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