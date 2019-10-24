Москва, 24 октября 2019, 09:12 — REGNUM Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Обновлённый рейтинг 24 октября опубликован на сайте организации.
На этой неделе в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (1:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). Португальская «Бенфика», в свою очередь, одержала победу над «Лионом» (2:1).
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Таким образом, у Португалии стало 43,849 балла в рейтинге УЕФА, она поднялась на шестое место. У России стало 43,549 балла и седьмое место в рейтинге.
Добавим, что шестое место в рейтинге УЕФА даёт право заявлять в еврокубки по шесть команд каждый сезон (три — в Лигу чемпионов, три — в Лигу Европы). Седьмое место — только пять команд (две — в Лигу чемпионов, три — в Лигу Европы).
Топ-10 рейтинга УЕФА на 24 октября:
- Испания — 90,283
- Англия — 78,748
- Германия — 61,784
- Италия — 61,082
- Франция — 52,248
- Португалия — 43,849
- Россия — 43,549
- Бельгия — 35,300
- Нидерланды — 32,750
- Украина — 32,100
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