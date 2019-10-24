Москва, , 09:12 — REGNUM Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Обновлённый рейтинг 24 октября опубликован на сайте организации.

На этой неделе в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (1:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). Португальская «Бенфика», в свою очередь, одержала победу над «Лионом» (2:1).

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Таким образом, у Португалии стало 43,849 балла в рейтинге УЕФА, она поднялась на шестое место. У России стало 43,549 балла и седьмое место в рейтинге.

Добавим, что шестое место в рейтинге УЕФА даёт право заявлять в еврокубки по шесть команд каждый сезон (три — в Лигу чемпионов, три — в Лигу Европы). Седьмое место — только пять команд (две — в Лигу чемпионов, три — в Лигу Европы).

Топ-10 рейтинга УЕФА на 24 октября:

Испания — 90,283 Англия — 78,748 Германия — 61,784 Италия — 61,082 Франция — 52,248 Португалия — 43,849 Россия — 43,549 Бельгия — 35,300 Нидерланды — 32,750 Украина — 32,100

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