Тампа, США, , 08:00 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Алекс Киллорн, Седрик Пакетт и защитник Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились Брэндон Танев и Джейк Гюнцель.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после девяти матчей. «Питтсбург» идёт на 10-м месте с 12 очками после 11 игр.

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