Оттава, , 07:42 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Энтони Дюклер, ещё по шайбе забросили Крис Тирни, Марк Боровецки и Жан-Габриэль Пажо.

У «Детройта» точными бросками отметились Даррен Хельм и Тайлер Бертуцци. Отметим, что для «Оттавы» эта победа стала второй в сезоне.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды пять очков после девяти матчей. «Детройт» идёт на 29-м месте с шестью очками после 10 игр.

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