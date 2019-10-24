Магнитогорск, Челябинская область, , 07:38 — REGNUM 23 октября магнитогорский «Металлург» принял у себя дома самую титулованную команду чемпионата «Ак Барс» в рамках очередной встречи регулярного первенства КХЛ. Семь тысяч болельщиков посетило встречу двух именитых команд на «Арене Металлург» в Магнитогорске.

Основное время матча удивило зрителя полным отсутствием заброшенных шайб. За все 60 минут матча счёт так ни разу и не был изменён, сохранив свой первоначальный вид — 0:0, даже дополнительные пять минут овертайма не помогли.

«Металлург» добился третьей победы к ряду, переиграв «Ак Барс» лишь с помощью серии послематчевых буллитов. Решающий штрафной бросок реализовал новичок «магнитки» 29-летний Брэндон Козун, ранее выступавший за ярославский «Локомотив».

Тем не менее игра запомнилась далеко не победным голом Козуна. В рамках первой 20-минутки вратарь хозяев Василий Кошечкин получил серьёзное повреждение. Врачам пришлось немедленно выбежать на лёд, чтобы избежать плачевного исхода — голкипер получил удар коньком по шее, оставивший пугающий порез. Медицинский персонал вовремя зажал ему рану и увёл в раздевалку. На замену вышел Станислав Галимов, но вскоре мужественный Кошечкин вернулся на лед с пластырем на шее.

Напомним, что «Металлург» неудачно стартовал в рамках текущего регулярного чемпионата, скатившись на последнее место в Восточной конференции. В сентябре руководство «магнитогорцев» произвело ротации в тренерском штабе команды, заменив Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в качестве главного тренера.

На данный момент «Металлург» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. За 21 игру чемпионата в своем активе клуб имеет 20 очков.