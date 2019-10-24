Буэнос-Айрес, , 07:37 — REGNUM Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» одержал победу над соотечественниками из «Ривер Плейт» во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Хан Карлос Уртадо на 80-й минуте. Однако этого оказалось мало для общей победы — в первом матче «Ривер Плейт» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, в котором сыграет с бразильским «Фламенго». Матч пройдёт 23 ноября.

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