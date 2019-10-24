Хабаровск, , 07:37 — REGNUM 23 октября «Амур» принимал на своем льду в Хабаровске ХК «Сочи» в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла при четырёх с половиной тысячах болельщиков на «Платинум Арене».

Родные трибуны домашнего стадиона заметно помогли «Амуру» справиться с давлением, оказанным соперником во время матча. В первом периоде поддержка своих болельщиков помогла хозяевам уверенно владеть шайбой — «хабаровцы» без стеснений заходили в зону соперника и каждый раз сопровождали момент опасным броском. Так, на четвёртой минуте матча «Амур» развернул опасную атаку на ворота «сочинцев», перехватив шайбу на чужой половине льда. Но вратарь «Сочи» Иван Налимов коньком сдвинул ворота с места в решающий момент, когда нападающий «Амура» Томаш Зохорна был готов забросить шайбу в ворота.

Первая 20-минутка не отметилась ярким и резким хоккеем, следующий зрелищный момент у ворот «пантер» состоялся только ближе к концу периода. «Амур» снова неожиданно для соперника завладел шайбой. Нападающий «тигров» Денис Голубев уверенно и беспрепятственно приблизился к воротам с фланга и выполнил классическую передачу на «пятачок». Но забить шайбу в ворота сразу не получилось — Налимов отразил несколько бросков в свою сторону. Голубев не стал медлить и ринулся в гущу событий. Форвард выхватил шайбу из-под ног у нескольких игроков соперника и вбил её в цель — 1:0.

Во втором периоде «Сочи» пытались исправить ситуацию на табло. Команда под руководством именитого в прошлом российского хоккеиста Сергея Зубова перехватила инициативу в свои руки, статистически превзойдя соперника. Гости несколько раз были близки к выравниванию счета, но выполнить задачу не смогли. Уж слишком был хорош вратарь «Хабаровска» — чех Марек Лангхаммер.

В заключительной трети матча «Амур» расставил все точки над «i». Хозяева льда, несмотря на всего лишь три нанесённых броска в створ ворот соперника, смогли обезглавить его и добиться заслуженной победы. На седьмой минуте тайма Глеб Корягин расстрелял ворот «сочинцев». 25-летний защитник предсказуемо бросил шайбу точно по центру, но Иван Налимов не успел среагировать на молниеносное действие Корягина — 2:0. Под занавес периода «Сочи» отыграл одну шайбу у хозяев. Сергей Шмелёв временно вернул интригу на оставшуюся минуту встречи, пронзив голкипера соперника мощным ударом по шайбе — 2:1.

Хабаровский «Амур» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. Тем не менее команда по-прежнему теснится среди последних в рамках турнирной таблицы Восточной конференции. На счету дальневосточного клуба 19 результативных баллов за 21 игру чемпионата.