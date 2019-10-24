Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:30 — REGNUM Бразильский клуб «Фламенго» одержал победу над соотечественниками из «Гремио» во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Фламенго» дубль оформил нападающий Габриэл. Ещё по голу забили Бруно Энрике, Пабло Мари и Родриго Кайо.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес, в котором сыграет с аргентинским «Ривер Плейтом».

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