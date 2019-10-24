Париж, , 06:51 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Бенфика» и «Лион» был разыгран матч в городе Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу «орлов».

«Бенфика», одержав первую победу и набрав 3 очка, осталась на последней позиции группы G. «Лион» с 4-мя баллами расположился строчкой выше.

Вингер национальной сборной Голландии Мемфис Депай с оценкой 8.01 стал лучшим игроком матча, забив единственный мяч французского клуба, выиграв 2 верховые дуэли и совершив 2 успешные обводки.

Статистика матча («Бенфика"/»Лион»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот 2/2

Соотношение владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 15/18

Корнеры 0/6

Оценки WhoScored 6.65/6.37

Составы команд на матч:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Тавареш, Феррейра, Габриэл, Луис, Фернандеш, Серви, Сеферович, Силва.

Запас: Де Томас (↑ 78), Пицци (↑ 20), Жардел, Альмейда, Таарабт, Злобин, Винисиус (↑ 59).

Главный менеджер: Бруну Лаже.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Коне, Терье, Ауар, Корне, Тузар, Дембеле, Депай.

Запас: Андерсен, Рафаэл, Траоре (↑ 66), Мендеш (↑ 56), Рейне-Аделаид (↑ 88), Тете, Тэтэрушану.

Главный менеджер: Руди Гарсия.

Бригада арбитров: Иван Кружляк | Томаш Сомолани | Бранислав Ханцко | Петер Кралович.

Предупреждения: Марсело — 10, Дембеле — 26, Коне — 38, Пицци — 42, Фернандеш — 59.

Забитые мячи: Рафа Силва (Франко Серви) 4 — 1:0, Мемфис Депай (Лео Дюбуа) 71 — 1:1, Пицци 86 — 2:1.