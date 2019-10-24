Берлин, , 06:50 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Зальцбург» и «Наполи» был разыгран матч в городе Зальцбург на стадионе «Ред Булл Арена». Игра завершилась боевой победой неаполитанского клуба со счетом 3:2.

MVP матча по версии WhoScored с оценкой 9.45 стал нападающий Дрис Мертенс, оформивший дубль и совершивший 2 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач бельгийца составила 76%.

«Наполи» одержал вторую победу, набрал 7 очков и укрепился на первой позиции в таблице группы E. «Ред Булл Зальцбург» с 3-мя баллами опустился на третье место.

Статистика матча («Ред Булл Зальцбург"/«Наполи»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 5/4

Соотношение владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 11/10

Корнеры 8/1

Оценки WhoScored 6.71/6.90

Составы команд на матч:

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Ульмер, Вебер, Кристенсен, Юнузович, Дака, Минамино, Мвепу, Хичхан, Холанд.

Запас: Ашимеру (↑ 68), Вальчи, Онгюэн, Койта (↑ 89), Сабаслаи, Коронел (↑ 33), Окугава.

Главный менеджер: Джесси Марш.

«Наполи»: Мерет, Малькюи, Лупрето, Ди Лоренцо, Кулибали, Аллан, Кальехон, Руис, Зилиньски, Лосано, Мертенс.

Запас: Льренте (↑ 76), Эльмас (↑ 80), Инсинье (↑ 65), Оспина, Юнес, Гаэтано, Милик.

Главный менеджер: Карло Анчелотти.

Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор | Франк Шнедер.

Предупреждения: Лосано — 38, Малькюи — 39, Холанд — 45, Льоренте — 90.

Забитые мячи: Дрис Мертенс (Хосе Кальехон) 17 — 0:1, Эрлинг Холанд (пенальти) 40 — 1:0, Дрис Мертенс (Кевин Малькюи) 64 — 1:2, Эрлинг Холанд (Златко Юнузович) 72 — 2:2, Лоренцо Инсинье (Дрис Мертенс) 74 — 2:3.