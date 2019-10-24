Лондон, 24 октября 2019, 06:49 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Генк» и «Ливерпуль» был разыгран матч в городе Генке на стадионе «Луминус Арена». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.93 стал полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен, оформивший дубль и совершивший 2 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 89%.
«Ливерпуль», набрав 6 очков, поднялся на вторе место в группе E. «Генк» с 1-м очком остался на последней строчке.
Статистика матча («Генк»/»Ливерпуль»)
Удары 7/16
Удары в створ ворот 3/7
Соотношение владения мячом 33%/67%
Нарушения правил 7/14
Корнеры 2/7
Оценки WhoScored 6.25/7.14
Составы команд на матч:
«Генк»: Куке, Уронен, Меле, Лукуми, Куэста, Ито, Хейнен, Онуачу, Берге, Богногда, Самата.
Запас: Де Норре, Деваст, Одей (↑ 81), Грошовски, Хаджи (↑ 87), Вандевоордт, Ндонгала (↑ 66).
Главный менеджер: Фелис Маззу.
«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах.
Запас: Вейналдум (↑ 73), Гомес (↑ 63), Адриан, Хендерсон, Лаллана, Брюстер, Ориги (↑ 80).
Главный менеджер: Юрген Клопп.
Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Раде Обренович.
Предупреждения: Гомес — 70, Одей — 84.
Забитые мячи: Алекс Окслейд-Чемберлен (Фабиньо) 2 — 0:1, Алекс Окслейд-Чемберлен (Роберто Фирмино) 57 — 0:2, Садио Мане (Мохаммед Салах) 77 — 0:3, Мохаммед Салах 87 — 0:4, Стивен Одей (Диумерси Ндонгала) 88 — 1:4.