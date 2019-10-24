Прага, , 06:48 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Славия» (Прага) и «Барселона» был разыгран матч в городе Праге на стадионе «Эден Арена». Противостояние завершилось минимальной победой «сине-гранатовых».

Лучшим игроком матча с оценкой 9.76 стал лидер сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси, забивший первый мяч и совершивший 10 успешных обводок. Точность передач футболиста составила 84%.

«Барселона» одержала вторую победу в группе F, набрала 7 очков и укрепилась на первой позиции. «Славия» с 1-м баллом осталась на последнем месте.

Статистика матча («Славия»/»Барселона»)

Удары 21/14

Удары в створ ворот 8/7

Соотношение владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 16/9

Корнеры 3/5

Оценки WhoScored 6.51/7.03

Составы команд на матч:

«Славия»: Коларж, Говорка, Цоуфаль, Кудела, Станчу, Борил, Зеленый, Соучек, Шевчик, Масопуст, Олайинка.

Запас: Голеш, Гушбауэр (↑ 76), Тэцл (↑ 46), Бурен (↑ 76), Шкода, Фридрих, Коварж.

Главный менеджер: Йиндрших Трпишовски.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Де Йонг, Артур, Месси, Гризманн, Суарес.

Запас: Ракитич (↑ 84), Тодибо, Дембеле (↑ 69), Фати, Нето, Видаль (↑ 78), Фирпо.

Главный менеджер: Эрнесто Вальверде.

Бригада арбитров: Бобби Мэдден | Грэм Стюарт | Дэвид Рум | Кевин Клэнси.

Предупреждения: Альба — 35, Масопуст — 56, Борил — 64, Олайинка — 71, Шевчик — 76, Дембеле — 90.

Забитые мячи: Лионель Месси (Артур) 3 — 0:1, Джан Борил (Лукаш Масопуст) 50 — 1:1, Питер Олайинка (автогол) 57 — 1:2.