Дортмунд, Германия, 24 октября 2019, 06:47 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Интер» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч в городе Милан на стадионе «Джузеппе Меацца». Противостояние завершилось со счетом 2:0.
MVP матча с оценкой 8.00 стал хорватский полузащитник Марсель Брозович, совершивший 1 успешную обводку, 3 отбора и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 88%.
«Интер», набрав 4 очка, поднялся на вторую позицию. Дортмундская «Боруссия» с тем же количеством баллов опустился на третье место группы F.
Статистика матча («Интер»/»Боруссия»)
Удары 7/5
Удары в створ ворот 4/2
Соотношение владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 13/15
Корнеры 2/4
Оценки WhoScored 6.84/6.24
Составы команд на матч:
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриниар, Гальярдини, Асамоа, Барелла, Брозович, Кандрева, Лукаку, Мартинес.
Запас: Политано, Лацаро, Валеро, Паделли, Эспозито, Бираги, Бастони.
Главный менеджер: Антонио Конте.
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Вайгль, Аканджи, Хакими, Делейни, Санчо, Шульц, Азар, Витсель, Брандт.
Запас: Загаду, Дауд, Гетце, Геррейро, Пищек, Ларсен, Хитц.
Главный менеджер: Люсьен Фавр.
Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Давид Кут.
Предупреждения: Брозович — 44, Барелла — 56, Годин — 78, Вайгль — 79, Хуммельс — 87, Кандрева — 90.
Не забитые пенальти: Лаутаро Мартинес — 83.
Забитые мячи: Лаутаро Мартинес (Стефан де Врей) 22 — 1:0, Антонио Кандрева (Марсело Брозович) 89 — 2:0.