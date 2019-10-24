Дортмунд, Германия, , 06:47 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Интер» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч в городе Милан на стадионе «Джузеппе Меацца». Противостояние завершилось со счетом 2:0.

MVP матча с оценкой 8.00 стал хорватский полузащитник Марсель Брозович, совершивший 1 успешную обводку, 3 отбора и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 88%.

«Интер», набрав 4 очка, поднялся на вторую позицию. Дортмундская «Боруссия» с тем же количеством баллов опустился на третье место группы F.

Статистика матча («Интер»/»Боруссия»)

Удары 7/5

Удары в створ ворот 4/2

Соотношение владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 13/15

Корнеры 2/4

Оценки WhoScored 6.84/6.24

Составы команд на матч:

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриниар, Гальярдини, Асамоа, Барелла, Брозович, Кандрева, Лукаку, Мартинес.

Запас: Политано, Лацаро, Валеро, Паделли, Эспозито, Бираги, Бастони.

Главный менеджер: Антонио Конте.

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Вайгль, Аканджи, Хакими, Делейни, Санчо, Шульц, Азар, Витсель, Брандт.

Запас: Загаду, Дауд, Гетце, Геррейро, Пищек, Ларсен, Хитц.

Главный менеджер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Давид Кут.

Предупреждения: Брозович — 44, Барелла — 56, Годин — 78, Вайгль — 79, Хуммельс — 87, Кандрева — 90.

Не забитые пенальти: Лаутаро Мартинес — 83.

Забитые мячи: Лаутаро Мартинес (Стефан де Врей) 22 — 1:0, Антонио Кандрева (Марсело Брозович) 89 — 2:0.