Берлин, , 06:46 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена». Противостояние завершилось волевой победой «быков».

MVP матча с оценкой 8.18, по версии портала WhoScored, стал украинский защитник Ярослав Ракицкий, отличившийся забитым мячом, тремя успешными обводками и одним отбором. Точность передач футболиста составила 71%.

Набрав шесть очков, «Ред Булл Лейпциг» поднялся на первое место в группе G. «Зенит» с четырьмя баллами опустился на вторую строчку.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг» «Зенит»)

Удары 14/6

Удары в створ ворот 5/2

Соотношение владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 10/8

Корнеры 6/2

Оценки WhoScored 6.86/6.66

Составы команд на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле, Забитцер, Форсберг, Лукман, Лаймер, Кампль, Вернер.

Запас: Сараччи, Хайдара, Поульсен (↑ 70), Нкунку, Кунья (↑ 46), Мвого, Демме (↑ 86).

Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.

«Зенит»: Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запас: Осорио (↑ 65), Кузяев (↑ 75), Жирков, Смольников, Мак (↑ 83), Ерохин, Лунев.

Главный менеджер: Сергей Семак.

Бригада арбитров: Али Палабыйык | Мустафа Эйсой | Серкан Олгунджан | Халис Озкахья.

Предупреждения: Барриос — 8.

Забитые мячи: Ярослав Ракицкий 25 — 0:1, Конрад Лаймер (Марсель Забитцер) 49 — 1:1, Марсель Забитцер (Лукас Клостерманн) 59 — 2:1.