Берлин, 24 октября 2019, 06:46 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена». Противостояние завершилось волевой победой «быков».
MVP матча с оценкой 8.18, по версии портала WhoScored, стал украинский защитник Ярослав Ракицкий, отличившийся забитым мячом, тремя успешными обводками и одним отбором. Точность передач футболиста составила 71%.
Набрав шесть очков, «Ред Булл Лейпциг» поднялся на первое место в группе G. «Зенит» с четырьмя баллами опустился на вторую строчку.
Статистика матча («Ред Булл Лейпциг» «Зенит»)
Удары 14/6
Удары в створ ворот 5/2
Соотношение владения мячом 61%/39%
Нарушения правил 10/8
Корнеры 6/2
Оценки WhoScored 6.86/6.66
Составы команд на матч:
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле, Забитцер, Форсберг, Лукман, Лаймер, Кампль, Вернер.
Запас: Сараччи, Хайдара, Поульсен (↑ 70), Нкунку, Кунья (↑ 46), Мвого, Демме (↑ 86).
Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.
«Зенит»: Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запас: Осорио (↑ 65), Кузяев (↑ 75), Жирков, Смольников, Мак (↑ 83), Ерохин, Лунев.
Главный менеджер: Сергей Семак.
Бригада арбитров: Али Палабыйык | Мустафа Эйсой | Серкан Олгунджан | Халис Озкахья.
Предупреждения: Барриос — 8.
Забитые мячи: Ярослав Ракицкий 25 — 0:1, Конрад Лаймер (Марсель Забитцер) 49 — 1:1, Марсель Забитцер (Лукас Клостерманн) 59 — 2:1.