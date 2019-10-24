Амстердам, , 06:40 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Аякс» и «Челси» был разыгран матч в городе Амстердам (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройф Арена». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров».

Лучшим игроком матча с оценкой 7.99 стал 21-летний защитник молодёжной сборной Англии Фикайо Томори, выигравший 4 верховые дуэли и совершивший 2 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 80%.

«Челси» одержал вторую победу в группе H, набрал 6 очков и поднялся на первую позицию. «Аякс» с тем же количеством очков опустился на второе место.

Статистика матча («Аякс»/»Челси»)

Удары 9/14

Удары в створ ворот 2/4

Соотношение владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 13/14

Корнеры 6/9

Оценки WhoScored 6.54/7.02

Составы команд на матч:

«Аякс»: Онана, Блинд, Вельтман, Дест, Тальяфико, ван де Бек, Альварес, Мартинес, Промес, Зиеш, Тадич.

Запас: Варела, Шуурс, Нереш (↑ 74), Хунтелаар (↑ 89), Мазрауи, де Йонг (↑ 89), Марин.

Главный менеджер: Эрик тен Хаг.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Абрахат, Виллиан, Хадсон-Одои.

Запас: Кабальеро, Жиру, Пулишич (↑ 66), Батшуайи (↑ 71), Джеймс (↑ 90), Эмерсон, Гилмор.

Главный менеджер: Фрэнк Лемпард.

Бригада арбитров: Овидиу Хацеган | Отавиан Совре | Себастьян Георге | Константин Колтеску.

Предупреждения: Тадич — 48, Мартинес — 65, Зума — 85.

Забитые мячи: Миши Батшуайи (Кристиан Пулишич) 86 — 0:1.