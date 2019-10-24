Амстердам, 24 октября 2019, 06:40 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Аякс» и «Челси» был разыгран матч в городе Амстердам (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройф Арена». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров».
Лучшим игроком матча с оценкой 7.99 стал 21-летний защитник молодёжной сборной Англии Фикайо Томори, выигравший 4 верховые дуэли и совершивший 2 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 80%.
«Челси» одержал вторую победу в группе H, набрал 6 очков и поднялся на первую позицию. «Аякс» с тем же количеством очков опустился на второе место.
Статистика матча («Аякс»/»Челси»)
Удары 9/14
Удары в створ ворот 2/4
Соотношение владения мячом 52%/48%
Нарушения правил 13/14
Корнеры 6/9
Оценки WhoScored 6.54/7.02
Составы команд на матч:
«Аякс»: Онана, Блинд, Вельтман, Дест, Тальяфико, ван де Бек, Альварес, Мартинес, Промес, Зиеш, Тадич.
Запас: Варела, Шуурс, Нереш (↑ 74), Хунтелаар (↑ 89), Мазрауи, де Йонг (↑ 89), Марин.
Главный менеджер: Эрик тен Хаг.
«Челси»: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Абрахат, Виллиан, Хадсон-Одои.
Запас: Кабальеро, Жиру, Пулишич (↑ 66), Батшуайи (↑ 71), Джеймс (↑ 90), Эмерсон, Гилмор.
Главный менеджер: Фрэнк Лемпард.
Бригада арбитров: Овидиу Хацеган | Отавиан Совре | Себастьян Георге | Константин Колтеску.
Предупреждения: Тадич — 48, Мартинес — 65, Зума — 85.
Забитые мячи: Миши Батшуайи (Кристиан Пулишич) 86 — 0:1.