Красноярск, , 02:33 — REGNUM Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

В аэропорту легенду мирового спорта встречали министр спорта региона Павел Ростовцев, глава краевой федерации бокса Михаил Ермолаев, юные боксеры — воспитанники красноярских спортивных школ.

Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск для проведения 25 октября последнего этапа отбора финалистов для своего проекта «Путь к абсолютной победе» — юных боксеров в возрасте от 10 до 17 лет.

Социальный проект экс-чемпиона мира стартовал 15 сентября 2019 года в Красноярском крае и Иркутской области. В течение месяца команда тренеров во главе с Джонсом просмотрела 400 видеороликов и отобрала для финала 100 юных боксеров. Кто войдет в команду Джонса, он определит лично во время финального отбора, который пройдет 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина.

Читайте также: Рой Джонс-младший победил в своём прощальном матче