Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Баскетболист Дуэйн Уэйд заключил многолетнее соглашение с компанией WarnerMedia. Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Бывшая звезда НБА будет работать над реализацией ряда проектов через свою кампанию 59th & Prairie Entertainment. Он также присоединится в качестве комментатора к команде программы Turner Sports и займёт должность креативного директора спортивной медиа-компании Bleacher Report.

В феврале 2019 года стало известно, что Дуэйн Уэйд и его компания совместно с Imagine Documentaries, Брайаном Грейзером и Роном Ховардом разработали документальный биографический фильм о его жизни и карьере. Тогда также стало известно, что Уэйд будет сотрудничать с Bleacher Report, разрабатывая контент для молодых поклонников спорта.

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