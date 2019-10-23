Москва, , 15:51 — REGNUM Четыре российских арбитра включены в расширенный список главных судей, которые будут работать на чемпионате мира по хоккею 2020 года. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что в список главных судей включены Евгений Ромасько, Константин Оленин, Роман Гофман и Юрий Оскирко.

Кроме того, в расширенный список линейных судей вошли Глеб Лазарев, Дмитрий Шишло, Евгений Юдин и Никита Шалагин.

Окончательный список будет утвержден судейским комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) в марте 2020 года. Чемпионат мира — 2020 состоится в швейцарских городах Цюрих и Лозанна с 8 по 24 мая.

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