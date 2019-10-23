Ухань, Китай, 23 октября 2019, 15:07 — REGNUM Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла золото в соревнованиях по прыжкам в высоту на Военных играх в Ухане (Китай).
Ласицкене преодолела высоту 2,01 метра, установив рекорд соревнований. Спортсменка покорила эту высоту с третьей попытки.
Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Украины Юлии Левченко (1,92 метра) и Ирине Геращенко (1,90).
В медальном зачёте Военных игр сборная России идёт на втором месте с 27 золотыми, 26 серебряными и 26 бронзовыми медалями. Лидером является команда Китая (58−27−16).
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