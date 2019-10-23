Черкесск, , 15:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открылась современная спортивная площадка в селе Коста-Хетагурова. Она построена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

До конца 2019 года в трех районах республики будет открыто еще три таких спортплощадки. Они появятся в аулах Инжич-Чукун, Хабез и Икон-Халк.

Спортивные площадки оборудованы инструментами и снарядами для сдачи норм ГТО. Так, на территории площадью около 300 кв. м. имеются гимнастические скамьи, мишени на стойках и баскетбольный щит с кольцом, стол для настольного тенниса, а также всевозможные тренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.