Москва, , 14:58 — REGNUM «Локомотив» может рассчитывать на ничью во втором матче с «Ювентусом». Об этом заявила бывший президент клуба Ольга Смородская, 23 октября сообщает ТАСС.

«В Москве можно рассчитывать на ничью. Игра будет на своём поле, к тому же соперника уже знаешь», — сказала экс-президент «Локомотива».

Она добавила, что в первом матче с «Ювентусом» «Локомотив» сыграл хорошо, несмотря на поражение. Причиной такого результата, по ее мнению, стал фактор домашнего поля, который сыграл на руку туринскому клубу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счётом 1:2. При этом до 77-й минуты «железнодорожники» вели в счёте.

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