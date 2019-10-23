Ярославль, , 14:41 — REGNUM Канадский нападающий ярославского «Локомотива» Тай Рэтти помещен клубом на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив». В этом сезоне форвард-легионер принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, любой клуб может забрать хоккеиста с драфта отказов в течение 48 часов. Если претендентов не найдется, то «Локомотив» имеет право отправить Тая Рэтти в свой фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге. При этом, согласно правовому регламенту КХЛ, после драфта отказов клуб может прекратить выплачивать игроку 50 процентов премии за мастерство. Скорее всего, если Тай Рэтти в течение следующих двух суток не сменит команду, его контракт будет расторгнут клубом. Как ранее сообщало ИА REGNUM 22 октября «Локомотив» объявил о подписании двухлетнего соглашения со шведским нападающим Магнусом Пяярви-Свенссоном. Именно он должен заменить Рэтти в основном составе ярославского клуба.

Тай Рэтти Сайт ХК «Локомотив»

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