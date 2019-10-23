Ташкент, , 14:00 — REGNUM Обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Михаил Анисин стал игроком узбекского хоккейного клуба «Хумо». Об этом 23 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Хумо» подписал контракт с Анисиным до конца сезона. Российский форвард будет выступать под номером 78.

Напомним, Анисин выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2011/12 в составе «Динамо», тогда же он стал лучшим снайпером плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 382 матча, в которых он забросил 106 шайб и отдал 96 результативных передач.