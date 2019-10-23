Мадрид, , 13:33 — REGNUM Перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом» состоится 18 декабря. Об этом 23 октября заявили в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Первоначально игра должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии. После этого клубы предложили провести встречу 18 декабря, однако руководство Ла Лиги не устроила эта дата.

Тем не менее, теперь руководство RFEF смогло согласовать дату проведения матча со всеми заинтересованными сторонами — матч пройдёт в Барселоне 18 декабря.

Напомним, в октябре в Каталонии начались акции протеста в связи с приговорами каталонским лидерам, которые в 2017 году были организаторами референдума о независимости Каталонии.

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