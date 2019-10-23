Турин, Италия, , 13:25 — REGNUM Ошибка вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме привела ко второму пропущенному голу от «Ювентуса». Об этом заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, 23 октября сообщает Corriere dello Sport.

«В эпизоде со вторым голом решающую ошибку допустил вратарь», — сказал Капелло.

Отметим, что Гильерме отразил дальний удар защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, после чего Пауло Дибала первым успел к отскочившему мячу и добил его в сетку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Напомним, Фабио Капелло возглавлял сборную России по футболу с 2012 по 2015 год.

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