Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 112:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 30 очков. В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал защитник Дэнни Грин, набравший 28 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» одержал победу над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА.

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