Торонто, Канада, , 12:34 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счетом 130:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 18 подборов. Также 34 балла на счету защитник «Рэпторс» Фреда Ванвлита.

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Отметим, что это первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. «Торонто» является действующим чемпионом ассоциации. В финале прошлого сезона «Рэпторс» обыграли «Голден Стэйт».

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