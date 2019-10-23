Пекин, 23 октября 2019, 12:14 — REGNUM Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене стала чемпионкой на VII Всемирных военных играх. Прославленная прыгунья в высоту установила рекорд соревнований, преодолев планку на высоте 2,01 метра, сообщает официальный сайт Центрального спортивного клуба армии.
Ее основные соперницы — члены сборной Украины Юлия Левченко и Ирина Геращенко — стали серебряной и бронзовой призерами соответственно с результатами 1,92 и 1,90 метра.
Напомним, VII Всемирные летние военные игры проходили в китайском городе Ухань. Российскую сборную представляла старший лейтенант Мария Ласицкене — единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.
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