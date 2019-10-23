Мадрид, , 12:05 — REGNUM Мадридский «Реал» может купить голкипера «Атлетика» (Бильбао) Унаи Симона. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, руководство «королевского клуба» рассматривает возможность приобретения Симона на замену нынешнему основному вратарю команды Тибо Куртуа.

Отметим, что Симон является воспитанником «Атлетико». С 2016 года он выступал за вторую команду клуба, после чего перешёл в основной состав. В текущем сезоне 22-летний вратарь провёл восемь матчей, в которых пропустил четыре гола.

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