Цхинвал, , 11:50 — REGNUM 2−3 ноября в Южной Осетии будет проходить международный турнир по плаванию «Mad Wave — Caucasus» для двух возрастных групп: 2007−2008 и 2009−2010 гг. р. Об этом 23 октября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказала президент Федерации плавания Южной Осетии Евгения Терлеева, соревнования пройдут во Дворце спорта «Олимп». На турнир приедут команды Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского края и Южной Осетии.

Спонсором турнира выступил международный производитель экипировки и товаров для плавания «Mad Wave» — единственная компания, которая производит плавательную экипировку мирового уровня в России, заметила Терлеева. Специально турнира в Южной Осетии компания заказала медали в Голландии.