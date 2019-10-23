Лейпциг, Германия, , 11:46 — REGNUM Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 23 октября в Лейпциге.

В настоящее время «Зенит» идёт на первом месте турнирной таблицы группы G, на счету команды четыре очка после двух туров. «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Лионом» со счётом 1:1, а затем выиграл дома у «Бенфики» — 3:1.

«РБ Лейпциг», в свою очередь, на выезде победил «Бенфику» — 2:1, после чего дома проиграл «Лиону» — 0:2. На счету немецкого клуба три очка после двух туров.

Добавим, что «Зенит» и «РБ Лейпциг» встречались между собой в 2018 году на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Тогда победу по сумме двух матчей одержал немецкий клуб — 2:1 и 1:1.

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